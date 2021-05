Tra i diversi giocatori in uscita in casa Juventus, c’è sicuramente Federico Bernardeschi. Involuto nel suo talento, Pirlo gli ha teso la mano concedendogli una nuova chance da terzino sinistro, senza grandi risultati. L’ex Fiorentina è ai margini del progetto tecnico e per questo, come riporta La Repubblica, sarà messo sul mercato dal club bianconero, che cercherà di piazzarlo al miglior offerente.