Come racconta La Gazzetta dello Sport, il gruppo bianconero si sta dividendo: da una parte i giocatori da, dall’altra quelli non all’altezza, a cominciare dal centrocampo. Come riportato anche su IlBianconero.com, la Juve ha seguito per mesi Koné e soprattutto Zakaria del Borussia Mönchengladbach, "che resta un’idea per il futuro, grazie anche al suo contratto in scadenza". A centrocampo, molto può cambiare e qualcosa è già previsto: l’arrivo di Nicolò, che terminerà il prestito al Genoa.