La Juve non si ferma. Dopo il pareggio contro il Milan, che ha permesso di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, i bianconeri si sono subito allenati al centro tecnico bianconero. Questo il comunicato pubblicato dal club:



Rientrare con il piede giusto. E’ ciò che ha fatto la Juve ieri sera contro il Milan, ottenendo, nella gara che ha sancito il ritorno del calcio in Italia, il pass per la finale di Coppa Italia, senza dover andare oltre i 90’ regolamentari.



Mercoledì sera a Roma, i bianconeri affronteranno una tra Napoli e Inter (si scoprirà questa sera, nella semifinale di ritorno, quale tra le due). Ecco perché, questa mattina, gli uomini di Maurizio Sarri erano già al lavoro allo Juventus Training Center Continassa.



Seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium ieri sera e lavoro a gruppi per il resto della squadra.



Domani, domenica 14 giugno, l’allenamento è in programma al mattino.