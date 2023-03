Effettivamente i presupposti per un traguardo del genere sembravano esserci tutti. Con il "cioccolatino" servito ad Angel Di Maria nel match di Europa League contro il Friburgo, Filipha raggiunto la, indubbiamente la sua specialità come aveva già avuto modo di mostrare ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Dire che l'esterno serbo ha soddisfatto le aspettative dellaè riduttivo: nell'analisi delle sue prestazioni, passaggi decisivi a parte, è doveroso infatti ricordare che ad oggi ha già collezionatoper un totale diin campo, che lo rendono uno tra i giocatori più impiegati in assoluto da Massimiliano. Una continuità sorprendente, per uno chiamato ad agire a tutta fascia. Ah, che nel frattempo ha anche realizzato due reti.Ma torniamo agli assist. Come dicevamo sono già 10 in totale nel bottino di Kostic, che finora ha mandato in gol 8 giocatori diversi: i più "fortunati" in questo senso risultano essere Gleisone Moise, entrambi a segno per due volte grazie a un suo passaggio; gli altri sono Arek, Adrien, Nicolò, Juan, (l'ex) Westone Angel, questi ultimi in rete rispettivamente in Champions League (contro il PSG) e in Europa League (giovedì sera contro il Friburgo). Niente male, insomma.Eppure non c'è la sensazione che manchi qualcuno all'appello? Non è solo una sensazione, è la realtà. Nell'elenco non compare Dusan, proprio il centravanti che i tifosi bianconeri speravano potesse formare una coppia da urlo con l'amico e connazionale Kostic, con il quale aveva già avuto modo di sintonizzarsi in Nazionale. La sinergia tanto attesa non si è ancora palesata in bianconero (anche a causa delle difficoltà del giovane bomber), almeno finora.