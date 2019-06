La Juve sta lavorando per un grande colpo a centrocampo, questa una delle priorità di Fabio Paratici che si è mosso su due fronti: da una parte Paul Pogba, dall’altra Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri vogliono uno dei due “colossi”, con il francese in pole fra le preferenze della dirigenza, nonostante una valutazione che ne fa anche l’obiettivo più complicato da raggiungere. Serviranno in ogni caso delle cessioni eccellenti, con lo sguardo puntato soprattutto sul pacchetto dei terzini. Come scrive Il Corriere dello Sport, il sacrificio di uno tra Cancelo e Alex Sandro è una condizione fondamentale per acquistare un top player in mediana.