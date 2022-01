Secondo quanto riferito da Sky, la Juventus sta pensando di riportare a Torino Rovella dal Genoa. Sul giocatore c'erano stati già contatti nelle scorse settimane, ma i bianconeri - in un incontro diretto con il club ligure - avevano già confermato la volontà di lasciarlo in rossoblù per i prossimi sei mesi. La situazione potrebbe cambiare? Al momento non ci sono riscontri in questo senso.