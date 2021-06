Il Consiglio di Amministrazione di Juventus ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale per massimi € 400 milioni. EXOR N.V. ha espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%. La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte e, a tal fine, ha già avviato contatti con primarie istituzioni bancarie