Qualche ora ed è già sold out. Come volano le vendite della nuova maglia bianconera, l'edizione speciale Riyadh : da quest'oggi, infatti, negli store online della Juventus è andata a ruba la casacca di gioco che i ragazzi di Sarri indosseranno nella partita di domenica in Arabia Saudita, contro la Lazio. C'è una Supercoppa di mezzo, ma anche tante questioni economiche, mille opportunità di mercato da sfruttare.E' già successo, specialmente in questa stagione. Con la collaborazione di Adidas, la Juve ha presentato la sesta maglia diversa in soli quattro mesi di 'calcio giocato'. Si è iniziato con la prima maglia (e la polemica sulle strisce), quindi il rosso e il bianco della seconda, e il blu acceso della terza. Non solo: sulla seconda, per la tournée in Asia, i bianconeri hanno presentato un kit particolare e aggressivo. Ovviamente, sold out in poche ore.