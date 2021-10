Serata amara per i bianconeri all'Allianz Stadium, che con la sconfitta contro il(1-2 il risultato finale) hanno collezionato anche due record negativi. Questa, infatti, è solo la terza volta che laperde almeno tre delle prime 10 partite stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: quattro sconfitte nel 2015/16 e tre nel 1995/96. La squadra di Massimiliano, inoltre, ha già subitoin questo campionato: è il peggior risultato dal 1992/93 per i bianconeri dopo 10 gare stagionali in Serie A.