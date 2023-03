Claudio Gentile, ex giocatore della Juve, ha parlato a Radio anch'io Sport: "La Champions con la sconfitta di Roma potrebbe essere sfumata, finiscono i sogni per andare nella competizione massima. Brucia perché ieri sera è stata immeritata. Questo è il calcio e bisogna far fronte e pensare al futuro. Situazione extra campo? Diciamo che influisce perché non sai in che direzione puoi andare, questa penalizzazione ha dato una mazzata all’ambiente. Io non sono fiducioso che verrà tolta e quindi mi rassegno che questo sarà il finale di quest’anno".