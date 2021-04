Scandagliando i social, emerge come i tifosi della Juve abbiano vissuto emozioni contrastanti durante il match odierno fra i bianconeri e il Genoa. Gioia, e perfino stupore, dopo il bellissimo primo tempo che si è chiuso sul 2-0; sconforto e paura di subire il pareggio nel corso della ripresa, almeno finché il gol di McKennie non ha chiuso definitivamente i giochi. Una squadra a due facce dunque, e per sottolinearlo torna buono il meme con l'ineguagliabile mimica facciale di Lillo, uno dei protagonisti della fortunata trasmissione televisiva LOL. E ce n'è anche per Cristiano Ronaldo, decisamente in ombra questo pomeriggio all'Allianz Stadium…