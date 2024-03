Laha tentato solo due tiri nello specchio durante l'incontro di oggi contro il, un dato significativo che evidenzia una prestazione deludente. È interessante notare che questo numero è inferiore solo alle due partite contro l'Inter, in cui ha totalizzato solo uno in ciascuna sfida, come riporta Opta. Questo fatto mette in luce una carenza nel gioco offensivo della squadra, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. La mancanza di incisività e di opportunità create durante l'incontro di oggi riflette un momento difficile per la Juventus, che dovrà lavorare duramente per migliorare le sue performance future.