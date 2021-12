Domenica 5 dicembre la Gradinata Nord non sarà presente all’Allianz Stadium di Torino: le normative di regolamento d’uso dell’impianto presentano un ulteriore inasprimento delle regole già di per sé repressive che si stanno utilizzando negli stadi italiani. Domenica scorsa a Udine sono stati fatti togliere i nostri striscioni di solidarietà, che riportavano semplicemente i nomi di due ragazzi appartenenti ai gruppi della Nord ed abbiamo, di conseguenza, deciso di lasciare il settore ospiti. A Torino ci chiedono una documentazione sugli striscioni che saranno esposti allo stadio, noi, crediamo che come sempre accaduto il nostro interlocutore rimanga lo Slo e non comprendiamo le motivazioni nel dover richiedere autorizzazioni per i singoli striscioni. Quest’estate ci raccontavano che il calcio è della gente, ma pare sia rimasto un semplice slogan! Orari assurdi nei giorni feriali, caro biglietti e repressione stanno allontanando sempre più la gente dagli stadi ed oggi è sempre più difficile vivere in libertà la propria passione e il proprio ideale e noi, a tutto questo non ci stiamo. Ultras liberi, liberi di esserlo.