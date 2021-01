Juventus e Genoa si affronteranno a breve all'Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia, primo turno nel quale entra in scena la Juve in questa edizione della coppa nazionale, mentre i rossoblù si sono qualificati per questo turno battendo la Sampdoria in un derby genovese di coppa. In attesa di immergerci in una partita molto particolare, date le numerose assenze tra i bianconeri con conseguenti scelte di formazione inedite di mister Pirlo, alimentiamo l'atmosfera pre-match con tutte le immagini del pre-gara, dall'ingresso delle squadre nell'impianto della Continassa fino ai riscaldamenti sul terreno di gioco.



Le formazioni ufficiali (calcio d'inizio ore 20.45):



Juventus (4-4-2): Buffon, Demiral, Dragusin, Chiellini, Wesley; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata.

Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Pjaca, Scamacca.





JUVE-GENOA, LA MOVIOLA LIVE

Qui di seguito la cronaca del match e tutti i dati utili:



23' - DUE A ZERO JUVE: lancio dalle retrovie prolungato al volo da Kulusevski per la corsa di Alvaro Morata, che entra in area e insacca forte rasoterra sul palo del portiere



17' - Kulusevski e Morata cominciano a combinare spesso e bene, la difesa del Genoa deve rifugiarsi più volte in corner come può



13' - Bentancur verticalizza per Kulusevski che si invola verso la porta e il suo diagonale viene deviato dalla manona protesa di Paleari.

9' - Scatenato Wesley! Va via a Czyborra sulla destra, da un suo cross sul palo opposto scaturisce un possesso palla serrato della Juve a ridosso dell'area finché il pallone ritorna al giovane brasiliano, che prova a concludere ma Paleari blocca a terra



7' - Ci prova due volte Bernardeschi, prima con un cross tagliato, poi con una conclusione mancina, sempre messo fuori dalla difesa genoana



5' - Appare chiaro come il debuttante Wesley agisca da esterno puro d'attacco sulla destra, mentre Bernardeschi si sacrifica addirittura nel ruolo di terzino sinistro



3' - Il Genoa risponde subito con un cross da sinistra di Czyborra, palla che sfila e Bonucci mette in angolo



2' - JUVE SUBITO AVANTI! Imbucata di Chiellini per Dejan Kulusevski: primo controllo magistrale e trafigge Paleari da pochi passi



1' - Partiti col calcio d'inizio battuto dalla Juventus





ENETSCORE_WIDGET:(match_center_plus