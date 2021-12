Con consapevolezza. E qualche rammarico. Lachiude il primo tempo in vantaggio con un super gol die verrebbe da dire che è solo un caso. Cioè: è solo un caso che la squadra di Allegri abbia portato a casa una sola rete. In realtà, tutto s'incastra nelle difficoltà di produzione, ma non in quelle d'inventiva: almeno sul piano della proposta di gioco, i bianconeri hanno dimostrato di essere sul pezzo, di aver cambiato registro. E il modulo probabilmente ha saputo aiutare.Menzioni d'onore per gli esterni: se Cuadrado è decisivo per la rete direttamente da calcio d'angolo, Pellegrini ha dimostrato di essere in forma, di meritare a pieno titolo il posto da titolare. Non è un caso, è forse un'intuizione di Max. Tra mille difficoltà, ha cavato via un diamante grezzo? Lo dirà il tempo.