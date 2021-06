Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere ancora al Genoa. Lo riporta Sky Sport, secondo il quale il portiere che nella stagione appena conclusa era in prestito in rossoblù dalla Juventus, potrebbe essere riconfermato in Liguria dopo aver contribuito alla salvezza quest'anno. In bianconero ci sarebbe poco spazio con lui, chiuso da Szczesny - o, eventualmente, da Donnarumma - sarebbe costretto a fare di nuovo il vice come già successo in passato; ma Perin vuole un posto da titolare e per questo Juve e Genoa trattano per rinnovare il prestito.