Secondo quanto riporta Sky Sport, si sta sbloccando il trasferimento di Marko Pjaca al Genoa. L'attaccante bianconero è rientrato dal prestito all'Anderlecht ed ha segnato il primo gol dell'era Pirlo in amichevole contro l'Under 23. Per lui però non c'è spazio nella rosa della Juve e nelle prossime ore dovrebbe essere formalizzato il suo trasferimento in prestito al Genoa. Nelle ultime ore si era inserito anche il Verona ma il croato sembra ora ad un passo dal Grifone.