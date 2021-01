In occasione del gol annullato a Manolo Portanova per fuorigioco sul finire di primo tempo di Juve-Genoa (2-1 per i bianconeri all'intervallo) l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha cercato lo sguardo del guardalinee, speranzoso di vederlo con la bandierina alzata. Prima di incrociare il suo sguardo, però, ha trovato il pollice di Ronaldo a rassicurarlo. Come a dire: "Sì, è fuorigioco. Stai tranquillo". Da qualche minuto il portoghese si stava scaldando a bordo campo, seppur in maniera molto blanda, in attesa di capire se ci sarà spazio per lui nella ripresa.