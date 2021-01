Aspettando il big match di campionato contro l'Inter in programma domenica sera, la Juventus mercoledì affronterà il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. I bianconeri arrivano da tre vittorie nelle prime tre partite del 2021 contro Udinese, Milan e Sassuolo, e sono i grandi favoriti per questa sfida e la quota è di 1,25. In pochi credono alla vittoria del Genoa, che si può giocare a 10,00. A 6,00 si può giocare il pareggio. Secondo i bookmakers non dovrebbero esserci problemi per il passaggio del turno, la quota della qualificazione di Ronaldo e compagni ai quarti è di 1,05; il Genoa a 9,00.