Ai tanti nomi emersi nei giorni scorsi, tra cui i vari Perin, Rovella e Dragusin, come racconta Il Secolo XIX, tra la Juventus e il Genoa nelle ultime ore si è aggiunto anche il profilo del giovane centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Il ventenne potrebbe finire in prestito ai rossoblù dove avrebbe maggiori possibilità di mettersi in luce e mostrare finalmente le grandi doti di cui pare essere dotato.