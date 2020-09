Come tanti altri giocatori della Juventus, il futuro di Marco Pjaca è in bilico. L’attaccante croato, nonostante un’ottima preseason, è sul mercato, con il club bianconero che sta parlando con gli interlocutori che chiedono il suo cartellino. Nonostante l’intesse del Verona, in pole c’è il Genoa, che si sente forte del rapporto in essere con la Juve viste le tante operazioni di mercato condotte in sinergia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Grifone si aspetta una risposta da parte di Pjaca entro oggi.