Nel pieno rispetto del protocollo, la Juve ha favorito l'ingresso di due calciatori dell'Under 23 nella bolla.Una grande occasione, dunque, per vederli all'opera in prima squadra; soprattutto, un sospiro di sollievo per il tecnico juventino, che avrà quantomeno possibilità di scelta. Non solo 'a mali estermi'.Scopriamoli meglio, a partire da Felix Correia . L'ex City ha 19 anni e, nonostante la giovane età, ha già collezionato esperienze importanti. Gioca come esterno alto, solitamente è stato schierato a destra ma Lambertonella Juventus Under 23 lo mette frequentemente a sinistra in modo che il calciatore – destro naturale – abbia la possibilità di accentrarsi e provare l’infilata in area o il tiro diretto a rete. Per quanto riguarda si tratta di un trequartista tipico . Tunisino con cittadinanza francese,Il suo punto di forza, senza dubbio, sono le qualità tecniche, la proprietà di dribbling, quelle giocate estemporanee capaci di far rimanere a bocca aperta i tifosi: vedere il passaggio filtrante di rabona durante l’ultima sfida dell’Under 23 contro il Grosseto per credere.Nonostante la presenza nel gruppo squadra, saranno assenti siache. I due ragazzi dell'Under 23, aggregati al gruppo bianconero nella cosiddetta bolla, dovranno infatti scontare una giornata di squalifica: entrambi hanno infatti accumulato una giornata di squalifica nella scorsa stagione, proprio in Coppa Italia.