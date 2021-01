Dopo il vantaggio firmato da Kulusevski e il raddoppio di Morata, arrivano e prime indicazioni da parte di Andrea Pirlo nell'ottavo di finale di Coppa Italia che la Juventus sta vincendo per 2-0 contro il Genoa. Secondo quanto riporta la Rai, il giocatore al quale si rivolge particolarmente l'allenatore bianconero è il brasiliano Arthur: Pirlo gli dice di andare incontro al pallone mimandogli i movimenti che deve fare in mezzo al campo, vuole che l'ex Barça entri con maggiore continuità nel cuore del gioco della Juve.



Dopo il raddoppio di Morata, poi, Pirlo si rivolge a Bentancur e spiega: "Non vi dovete pestare i piedi - riferendosi all'uruguaiano e ad Arthur - uno va incontro al pallone e l'altro si allarga.