Durante il secondo tempo della partita contro il Genoa (ottavo di finale di Coppa Italia) la Juventus ha cambiato volto con le ultime sostituzioni di Andrea Pirlo, in particolare l'ultima a 2-2 incassato, con il debuttante Wesley uscito per far spazio a Cristiano Ronaldo.



Ma con quale schieramente la Juve si avvia ad affrontare i tempi supplementari?



Davanti a Buffon, i difensori centrali sono Bonucci e Danilo, con Dragusin lasciato nella posizione di terzo di difesa a destra e Bernardeschi confermato terzino di spinta a sinistra. I centrocampisti puri sono Arthur e Rabiot, mentre per il resto ci sono tutti giocatori offensivi: Rafia ala sinistra, Kulusevski ala destra, coppia d'attacco Ronaldo-Morata.