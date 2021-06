Dopo l'ultima stagione in prestito dalla Juventus, Mattia Perin ha fatto sapere di voler restare al Genoa. Il portiere in rossoblù si trova bene e ha il posto da titolare, l'unico ostacolo sarebbe la volontà dei bianconeri di voler monetizzare dalla cessione del giocatore e non darlo ancora in prestito. Un club che aveva pensato di prenderlo a titolo definitivo è l'Atalanta in caso di addio a Gollini, ma al momento è meno probabile di prima una separazione col proprio portiere.