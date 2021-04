13







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

In fuga verso la vittoria e un futuro più sereno: è tutto nel volto di McKennie, incredulo mentre deposita in rete il 3-1 finale con cui la Juventus batte il Genoa. E' tutto in quell'espressione, che scaccia i soliti fantasmi e che ridà la dimensione 'da grande' di una squadra apparsa prima tonica, poi fragile. Dunque, finalmente in grado di gestire e gestirsi.



Di Kulusevski e Morata le reti iniziali bianconere, a spaventare e sparigliare era arrivato un colpo di testa di Scamacca, altro discorso in comune tra le parti, che a inizio ripresa ha superato De Ligt d'astuzia e insaccato in porta.



