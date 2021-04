Dal sito della Juve



"Reduce dal pareggio contro la Fiorentina (solo il Torino in Serie A ha pareggiato più gare del Genoa) e con 32 punti raccolti in 29 gare. Arriva così il Genoa all'Allianz Stadium, al tredicesimo posto in classifica. Dei 32 punti totali, 14 sono arrivati in trasferta: 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte lontano da Marassi. L'ultima gara da ospite il Grifone l'ha vinta in casa del Parma: 2-1 con doppietta di Scamacca.



I SINGOLI



Il capocannoniere dei rossoblù è Mattia Destro, autore di 10 gol in campionato, di cui 8 messi a segno tra il 16 dicembre e il 31 gennaio. Proprio a gennaio l'attaccante è stato anche eletto Calciatore del mese AIC. Alle sue spalle Scamacca e Pandev con 4 marcature, poi Shomurodov e Pjaca con 3, Zappacosta (2) e Criscito, Badelj, Czyborra, Zajc e Sturaro, tutti a quota uno. Quest'ultimo, passato in prestito al Verona durante l'ultima sessione di mercato, ha trovato il gol proprio contro la Juve, nella gara d'andata terminata 3-1 per i bianconeri. Minutaggio alla mano il giocatore più impiegato è il portiere Mattia Perin, estremo difensore con la più alta percentuale di parate in Serie A (74%). Tra i giocatori di movimento quelli con più presenze sono Pjaca e Radovanovic, entrambi a 26, mentre guida la classifica dei minuti giocati Milan Badelj (1842). Il centrocampista croato è un giocatore molto importante per Ballardini ed è primo, nella sua squadra, per passaggi effettuati, contrasti e palloni intercettati.



IL GENOA DI BALLARDINI



Sono 31 i gol segnati dal Genoa, diciassettesimo attacco del campionato e peggior attacco in trasferta, 41 quelli subiti. Con Mister Ballardini la media punti è di 1.56 a partita e nelle 16 gare con lui in panchina (subentrato a Maran il 21 dicembre 2020) sono arrivate appena 3 delle 11 sconfitte totali in campionato. Ma come attacca il Genoa? È la squadra che ha trovato meno gol di testa e su palla inattiva della Serie A (2) ed è una di quelle a cercare meno il cross. È, inoltre, statistica che non riguarda solo la fase offensiva, ultima per duelli vinti (47%)".