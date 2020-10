Si chiama Nicolò Rovella l'ultimo gioiellino del Genoa. Centrocampista centrale classe 2001, Maran gli ha dato spazio in queste settimane nelle quali la rosa rossoblù era dimezzata a causa del Covid. Tanti positivi in squadra, così il ragazzo si è potuto mettere in vetrina attirando subito l'attenzione della Juve. Rovella è in scadenza di contratto ma sta trattando il rinnovo col Genoa, sul giocatore c'è anche l'Inter e la Juve studia un'operazione simile a quella che ha portato Romero in bianconero: venderlo per tenerlo un anno in prestito.