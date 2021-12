Al 45' la Juventus conduce 1 a 0 contro il Genoa. Una partita dominata, dove la squadra bianconera non ha corso nessun rischio, creando diverse occasioni da rete.Tutto questo, però, non basta al tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri che ha ripreso i propri attaccanti, colpevoli di prendersi i tiri da lontano senza rendersi abbastanza pericolosi. In particolar modo, Allegri si è rivolto a Bernardeschi, in un momento in cui il gioco era fermo.