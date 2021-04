Nel post partita di Juventus-Genoa a far discutere è stato il gesti di Cristiano Ronaldo che si è levato la maglietta scatenando le polemiche da parte dei tifosi. C'è anche chi si è chiesto se la società stia pensando a una possibile multa per il portoghese, ma a fare chiarezza è stato Andrea Pirlo a pochi minuti dal fischio finale: "Non penso proprio" ha detto l'allenatore in conferenza riferendosi alla possibile ammenda per il giocatore. Poi spiega: "Alla fine della gara era arrabbiato come capita a tanti altri, può succedere di essere nervosi".