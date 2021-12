I bianconeri sono a caccia di una vittoria per superare la Roma in classifica e dare continuità al 2-0 contro la Salernitana, in gol Dybala e Morata, nell'infrasettimanale. Shevchenko, invece, vuole fare uno sgambetto ad Allegri per provare a strappare almeno un punto allo Stadium, nonostante i tanti indisponibili. Dopo il 3-0 col Milan al Ferraris un altro scoglio difficile per lui e per il suo Genoa.LE FORMAZIONI UFFICIALIJUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. AllegriGENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All. Shevchenko In attesa di conferma