Sebastiano Vernazza, inviato a Torino della Gazzetta dello Sport per la sfida con il Genoa, ha parlato della Juventus e delle impressioni avute dallo Stadium nella giornata di ieri: "La Juventus ieri ha vinto giocando un ottimo primo tempo, ma una ripresa inquietante. Il Napoli ha il 50-55% di andare in Champions. Rispetto all’anno scorso ha 11 punti in più, questo significa che Gattuso ha dato la sua impronta".