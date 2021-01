4









Che fatica per la Juve! I bianconeri ieri sera hanno vinto 3-2 contro il Genoa ai tempi supplementari, grazie a un gol del trequartista tunisino classe '99 Hamza Rafia al 104'. Serata indimenticabile per il ragazzo dell'Under 23, che al debutto assoluto con la squadra di Andrea Pirlo ha trovato subito la rete decisiva. Sembrava tutto facile per i bianconeri, che dopo 23' erano già sul 2-0 con i gol di Kulusevski e Morata; ma prima Czyborra e poi Melegoni hanno recuperato il doppio svantaggio. Il Genoa spaventa la Juve, che alla fine vola ai quarti di finale.



