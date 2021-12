La Juventus replica il 2-0 rifilato alla Salernitana e centra la seconda vittoria con il Genoa, senza subire gol. O meglio, senza subire un tiro in porta. Tutto molto semplice per gli uomini di Allegri, trascinati da Cuadrado, Dybala e Bernardeschi. Due le note stonate: la prestazione di Morata e i fischi a Rabiot, entrato in campo a 7 minuti dalla fine con la partita già in ghiaccio. Il feeling con i tifosi bianconeri è compromesso: via già a gennaio?