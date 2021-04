La Juventus mette in cascina 3 punti importanti per la qualificazione in Champions League, battendo 3-1 il Genoa all'Allianz Stadium. Buona direzione di gara per l'arbitro Marco Di Bello, anche se il tocco di Scamacca su De Ligt lascia più di qualche dubbio.

Tutti i pareri e le moviole dei giornali nella nostra gallery: sfogliala o scorri verso il basso.