Poco più di un'ora al fischio d'inizio di Juventus-Genoa. Poco più di un'ora all'inizio del ciclo di dicembre che, necessariamente, per la Juventus, significa infilare il primo vero filotti di vittorie, per credere ancora all'obiettivo Champions League. Di seguito, le scelte di formazione di Allegri e Shevchenko.(4-2-3-1): ​Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.: In attesa