Pronti via ed è già 1-0. Dejan Kulusevski ha sbloccato subito la gara col Genoa negli ottavi di Coppa Italia mettendo dentro da pochi passi su imbucata centrale di Chiellini. In panchina non si è scomposto troppo Andrea Pirlo, che come ha riportato la Rai ha avuto una reazione molto contenuta dopo la rete dello svedese: l'allenatore bianconero si è limitato a guardare Kulusevski alzando il pollice in segno di 'ok', per poi girarsi verso la panchina ed 'esultare' con un cinque al suo vice Igor Tudor.