Partita importantissima questa sera per lache, dopo la vittoria contro la Salernitana, deve dare continuità e battere il, per tentare la risalita in classifica. L'occasione è delle migliori, con i rossoblù di Shevchenko in grave difficoltà, di risultati e uomini a disposizione. Questa la squadra arbitrale di questa sera:RANGHETTI – COLAROSSIIV: SANTOROVAR: VALERIAVAR: PRETI72' - Ammonito Morata per proteste47' - Giallo per Cambiaso: fallo tattico su Kulusevski34' - Ammonito Pellegrini che interviene sul pallone: sanzione dubbia quella comminata da Chiffi31' - Intervento fuori tempo di Behrami che placca Dybala che lo aveva saltato, anche in questo caso Chiffi non estrae il giallo5' - Duro intervento di Locatelli nella metà campo genoana: centrocampista solo redarguito da Chiffi, ha rischiato il giallo1' - Via al match