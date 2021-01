Aspettando il big match di domenica sera contro l'Inter, la Juventus di Andrea Pirlo stasera scende in campo contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia., i guardalinee sono Di Vuolo e Palermo e il quarto uomo Sozza. Al Var c'è Abisso, sostenuto dall'Avar Ranghetti. Curiosità: Chiffi è l'arbitro di quel Juventus-Sassuolo del 16 settembre 2018, in cui Cristiano Ronaldo segnò i primi gol in Serie A: doppietta decisiva nel 2-1 finale.Uno-due tra Morata e Kulusevski, lo spagnolo cade in area per una scivolata di Dumbravanu che prende sia il pallone che lo juventino; l'arbitro Chiffi lascia correre.- Partiti!