Juventus-Genoa sembrava una partita abbastanza tranquilla per quanto riguarda la moviola, eppure il postpartita di Rai Sport ha messo in evidenza un episodio in particolare, quando nel primo tempo Alvaro Morata è stato chiuso in scivolata da un ripiegamento miracoloso del debuttante difensore rossoblù moldavo Daniel Dumbravanu. L'ex arbitro Tiziano Pieri ha parlato di "episodio passato sotto traccia" e di "rigore negato alla Juventus", poiché con la gamba di richiamo il difensore avrebbe colpito prima la gamba di Morata e poi il pallone. Dura la replica di Gianfranco Teotino in studio, che ha rigettato qualsiasi ipotesi del genere, dicendo "Allora si dovrebbero fischiare 50 rigori a partita, il calcio è uno sport di contatto".