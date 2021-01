La metamorfosi di Dejan Kulusevski non è passata inosservata. Ieri sera il centrocampista della Juve, nel primo tempo della gara contro il Genoa, sembrava davvero immarcabile: un gol e un assist nelle battute iniziali, la sensazione che gli avversari non riuscissero in nessun modo a contenerlo. Poi, nella ripresa, il drastico calo, che unito a quello dei suoi compagni di squadra ha permesso ai rossoblù di rimontare costringendo i ragazzi di Pirlo a risolvere la pratica solo ai supplementari. Sulla partita "a due facce" dello svedese in molti si sono espressi, attraverso Twitter e Instagram: ecco una rassegna dei migliori post.