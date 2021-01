Una sorta di 'riscaldamento' in vista del Derby d'Italia. Può sembrare questo, Juve-Genoa. Può sembrare una gara di passaggio e invece non può esserlo, perché per i bianconeri la Coppa Italia è un obiettivo. Importante .Il peso del match chiaramente sarà differente, come racconta Tuttosport è una "sfida che non avrà repliche", considerate le prossime scadenze in calendario. Pirlo soprattutto vuole evitare tutte le trappole e confida nel ritrovato carattere della Juventus. Si è ricompattato, il gruppo bianconero. Con tantissima forza mentale, supererà anche questa.