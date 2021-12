Contro i bianconeri Shevchenko dovrà dunque inventarsi qualcosa di nuovo rispetto all’ultima sfida, sia per il discorso infortunati, sia per la mancanza di gol. Come scrive Tuttosport: "Da tre gare il Genoa non riesce a esultare per un gol. L’ultima sfida con i rossoblù a segno è stata la trasferta di Empoli, poi il nulla. Pandev, Ekuban, Bianchi e Buksa, gli altri componenti del reparto offensivo, in questa stagione hanno regalato solo un gol in quattro. Quello di Bianchi in Toscana è l’ultimo di fatto per ora segnato dal Grifone, troppo poco per una squadra già in difficoltà di suo e che ha proprio in Criscito il secondo miglior marcatore alle spalle di Destro, mentre il terzo è Fares, dunque tre dei tanti assenti delle ultime settimane".