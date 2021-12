Tripletta di Roberto Baggio, con due gol su rigore, e assist dello stesso Roby per Andy Moeller. Risultato: 4-0 per la Juventus contro il Genoa al Delle Alpi, e Baggio che raggiunge quota 100 gol in carriera in Serie A. Tutto questo accadeva poco più di 28 anni fa, il 31 ottobre 1993. E oggi nella domenica che stasera ci porterà a Juve-Genoa all'Allianz Stadium,