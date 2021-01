La Juventus era in emergenza per la partita di questa sera contro il Genoa (ottavi di finale di Coppa Italia, match attualmente in corso) date le sei assenze tra Covid e infortuni. Andrea Pirlo ha dovuto fare un po' di salti mortali per allestire una formazione coerente e ha dovuto far esordire alcuni ragazzi. Ma alle scelte obbligate l'allenatore bianconero ha approfittato per fare qualche esperimento: a sinistra al posto di Frabotta, tenuto a riposo in vista dell'Inter, Pirlo ha messo... Bernardeschi! Con il giovane Wesley ad agire invece da esterno offensivo puro sulla destra. A destra in difesa, come "terzino bloccato" dietro a Wesley, non c'è Demiral (che gioca centrale con Chiellini) bensì il giovane Dragusin. Mentre a centrocampo sulla sinistra, a rientrare come falso esterno-trequarti (il ruolo solitamente di McKennie o Ramsey) e lasciare spazio alle avanzate di Bernardeschi, c'è Portanova.