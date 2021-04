1









Nei minuti finali di Juventus-Genoa la partita dei bianconeri si è trasformata soprattutto in una ricerca della gioia personale da parte di Cristiano Ronaldo, che nella vittoria juventina per 3-1 all'Allianz Stadium non è entrato nel tabellino. E in occasione del raddoppio di Morata ha preso un incredibile palo da due metri, prima della ribattuta vincente dello spagnolo. Il fuoriclasse portoghese è apparso piuttosto frustrato via via che si avvicinava il 90', tanto da dar vita al seguente siparietto col portiere genoano: Ronaldo si è lanciato per cercare di correggere di testa un cross, ma ha finito col fare nettamente fallo su Mattia Perin. L'arbitro Di Bello ha fischiato naturalmente la carica sul portiere, e da terra CR7 ha urlato "Non l'ho toccato!". Al che Perin ha detto a Ronaldo "Mentiroso!" ossia "bugiardo" in spagnolo.