Mancano pochi minuti all'inizio dello scontro tra Juventus e Genoa all'Allianz Stadium. Le squadre sono ancora impegnate nel riscaldamento in campo e, in queste fasi, un particolare è stato notato dai bordocampisti di Dazn. Infatti, in maniera inusuale rispetto al solito, la Juventus sta facendo particolare attenzione ai cross e ai colpi di testa in area. Una soluzione che potrà tornare utile durante la partita.