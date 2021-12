La partita col Genoa è stata decisamente atipica: 27 tiri a 0, in Serie A, non è roba da tutti i giorni. Ma i numeri del dominio della Juventus contro i rossoblù sono molti altri (illustrati dalla Gazzetta dello Sport) e se da un lato evidenziano le difficoltà di un avversario falcidiato dagli infortuni, dall'altro sottolineano come i bianconeri stiano dando segnali di crescita rispetto a quanto visto anche solo tre settimane fa.La Juventus ha tenuto la palla tra i piedi per il 70,4%, contro il 29,6% del Genoa. Un possesso rinforzato da 679 passaggi riusciti (contro gli appena 228 degli avversari): il 90,8% del totale. Quindi, grande precisione nella costruzione. Ha aiutato anche il baricentro altro, a 54,4 metri (quello del Genoa molto basso, a 41,7 metri).Per la prima volta dal 2004 ad oggi (ossia da quanto Opta, che ha riferito questo dato, raccoglie questo tipo di statistica), nella sua storia in Serie A, la Juventus- E se c'è precisione nella costruzione della manovra, c'è poi la capacità di arrivare in porta più spesso: 27 tiri totali, ma solo 13 nello specchio. Qui la precisione, quando arriva il momento di finalizzare, manca eccome. Due gol su 27 conclusioni: significa tradurre in rete solamente i- E l'allenatore della Juventus sa bene che questo è il dato da migliorare immediatamente, per poter inseguire la zona Champions: "A livello di percentuale realizzativa possiamo solo migliorare, ma create tanto è un buon segnale". Insomma, per lui il bicchiere è mezzo pieno.