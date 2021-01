Sono 6 i precedenti tra Juventus e Genoa in Coppa Italia giocati a Torino. La Signora ha prevalso 5 volte, il Grifone una, nella prima gara datata 6 aprile 1939. In ben 3 occasioni, superare il turno ha rappresentato un passaggio importante per arrivare a vincere la competizione: è successo nel 1942, nel 1959 e nel 2018. Lo riporta Juventus.com.