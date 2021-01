La Juventus stasera affronterà il Genoa in Coppa Italia per la dodicesima volta nella storia. Negli undici precedenti il bilancio è molto sbilanciato in favore dei colori bianconeri. Dopo un unico successo genoano nel primo confronto, nel 1939, sono arrivate tutte vittorie Juve tranne due pareggi negli anni Settanta. Per ben tre volte la Juve ha vinto per 3-1 e in due occasioni addirittura per 4-3. In 4 edizioni della Coppa Italia, battere il Genoa ha voluto dire per la Juve andare poi fino in fondo nel torneo e vincerlo: 1941-42, 1958-59, 1982-83 e nell'ultima occasione, 2017-18.

